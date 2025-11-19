Terug

Nepnieuws raakt ongeneeslijk zieke Jade (18): 'Kan dit er niet bij hebben'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 11:05 - Update: 2 uur geleden

Op sociale media worden berichten gepubliceerd waarin staat dat de ongeneeslijk zieke Jade (18) nog maar een paar dagen te leven heeft. Dit klopt echter niet en is nepnieuws, laat Jade weten aan het AD. Aan de berichten wordt tevens ook flink verdiend, aldus de krant. "Dit 'nieuws' verspreiden is niet nodig en het raakt mij op een verkeerde manier tot diep in mijn hart", aldus Jade.

"Jade heeft nog maar enkele dagen te leven" of "Jade heeft al afscheid genomen van haar familie". Het zijn enkele berichten die rondgaan op Facebook, maar die geen kern van waarheid bevatten. Het gaat naar omstandigheden namelijk goed met Jade, zo vertelt ze in gesprek met het AD.

De 18-jarige Jade Kops uit 's-Gravenzande is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze maakt maatschappelijke impact door een voorbeeld voor anderen te zijn en altijd aan haar medemens te denken, aldus de gemeente Westland:

Ongeneeslijk zieke Jade (17) krijgt lintje voor haar strijd en steun aan lotgenoten
'Houd het bij de feiten'

"De situatie blijft ontzettend zwaar, verdrietig en onwerkelijk, al helemaal omdat ik nu uitbehandeld ben en de tumor groeit. Om deze reden gaat het met ups en downs en is het elke ochtend afwachten hoe ik wakker word."

Jade kreeg op 14-jarige leeftijd te horen dat ze een zeldzame tumor in haar keel heeft, een rhabdomyosarcoom. Sindsdien vecht ze voor haar leven en zet ze zich in voor lotgenoten. Al bijna een jaar weet Jade dat haar kanker niet meer te genezen is.

Het nepnieuws is dan ook erg confronterend voor de 18-jarige Jade. "We hebben al genoeg aan de hele situatie", zegt ze tegen het AD. "Iets aandikken is gewoon totaal onnodig. Het geeft onze hele familie alleen maar meer verdriet." Jade vindt het geen probleem als er over haar gesproken wordt in de media, zo benadrukt ze, maar: "houd het alsjeblieft wel bij de feiten", zegt ze.

Door Redactie Hart van Nederland

