Ongeneeslijk zieke Jade (18) deelt slecht nieuws: 'Laatste sprankje hoop weggenomen'

De 18-jarige Jade Kops heeft donderdagochtend hartverscheurend nieuws gekregen in het ziekenhuis. De situatie rondom haar ongeneeslijke ziekte is verslechterd en haar tumor is gegroeid, ook richting haar hersenen. "Het noodlot heeft toegeslagen", schrijft ze op Instagram.

Jade kreeg op 14-jarige leeftijd te horen dat ze een zeldzame tumor in haar keel heeft, een rhabdomyosarcoom. Sindsdien vecht ze voor haar leven en zet ze zich in voor lotgenoten. Al bijna een jaar weet Jade dat haar kanker niet meer te genezen is.

Op haar Instagramaccount @mijnlevenmetkanker_ vertelt Jade de afgelopen jaren hoe haar leven eruitziet tijdens het ziekteproces. Ze werd daarvoor in oktober vorig benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, als jongste ooit (zie bovenstaande video).

Afgelopen maanden gaven de behandelingen toch nog hoop op extra tijd. Maar haar arts bracht donderdag het slechte nieuws. Door de groei van de tumor kunnen de levensverlengende kuren niet meer voldoende werken en is ze resistent geworden voor de chemotherapie. "Mijn grootste angst is realiteit geworden en mijn laatste sprankje hoop op nog een lange, goede tijd op deze wereld is weggenomen", schrijft ze.

Dankbaar

Jade is totaal verslagen door de boodschap. "Ik ben dankbaar dat ik met de levensverlengende chemokuren nog tien maanden heb kunnen rekken, maar dat maakt het bericht nu niet minder verdrietig. Mijn tumor is sterker dan alle chemo waar ik zó ziek van ben geweest en dat is lastig te accepteren."

Binnenkort heeft ze nog een gesprek met haar artsen over de situatie. "Er wordt nog onderzocht of er een laatste keer bestraling kan worden gegeven, maar dit is in verband met risico’s en bijwerkingen nog onzeker."