Ongeneeslijk zieke Jade (18) zamelt duizenden euro's in voor eigen afscheid

Vandaag, 10:35 - Update: 5 minuten geleden

De ongeneeslijk zieke Jade Kops (18) is begonnen met het organiseren van haar eigen afscheid. Op een doneerpagina schrijft ze dat ze niet weet hoeveel tijd ze nog heeft. "Ik ben sinds kort in contact met een uitvaartverzorger. Samen maken we een plan voor mijn afscheid." Binnen een paar uur werd het benodigde bedrag al opgehaald.

Jade, die al jaren openhartig haar ziekteproces deelt via sociale media, kreeg afgelopen weekend opnieuw een zware klap te verwerken. Ze voelde zich de laatste tijd nog opvallend goed, maar binnen één nacht sloeg alles om: de tumor heeft geleid tot een gedeeltelijke gezichtsverlamming.

Op haar Instagramaccount @mijnlevenmetkanker_ vertelt Jade al jaren over haar leven met kanker. In oktober vorig jaar werd ze, als jongste ooit, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet voor lotgenoten:

Uitvaartverzorger

Jade kreeg op 14-jarige leeftijd te horen dat ze een zeldzame tumor in haar keel heeft: een rhabdomyosarcoom. Sindsdien vecht ze voor haar leven en zet ze zich in voor anderen met kanker. Woensdag schreef ze dat ze een nieuwe fase is ingegaan: de voorbereidingen van haar eigen begrafenis.

"De tumor groeit hard – ik voel me vaak een tikkende tijdbom en dat doet heel veel pijn", schrijft ze. "Om die reden ben ik sinds kort in contact met een uitvaartverzorger. Al mijn wensen, ideeën en plannen komen voorbij, en dat geeft – naast veel verdriet – ook rust. Door deze gesprekken is er ook al een begroting gemaakt. Heel confronterend, maar wel de realiteit."

Doneeractie

Jade deelt haar verhaal op een speciale doneerpagina, waar ze mensen oproept een donatie te doen voor haar afscheid. Ze wil voorkomen dat haar nabestaanden zich, naast het verdriet, ook nog zorgen moeten maken over de kosten. Haar ouders kunnen de begrafenis niet makkelijk betalen en de verzekering vergoedt slechts een klein deel. "Nu moet ik – met pijn in mijn hart – toch toegeven dat we het niet alleen kunnen. Vandaar dat ik deze doneerpagina heb aangemaakt", schrijft ze.

Duizenden mensen gaven gehoor aan haar oproep. Binnen enkele uren werd het streefbedrag ruimschoots gehaald. Donderdagochtend stond de teller al op zo'n 46.000 euro. Volgens Jade wordt het geld dat overblijft, gebruikt om nog mooie laatste herinneringen te maken. "Ik zou het héél fijn vinden als ik mijn nabestaanden op deze manier een beetje kan ontlasten", schrijft ze.

