Opnieuw verdrietig nieuws voor Jade Kops (18): 'Tumor groeit door'

De ongeneeslijk zieke Jade Kops (18) heeft opnieuw verdrietig en heftig nieuws gekregen. Afgelopen week raakte haar gezicht gedeeltelijk verlamd. Uit een recente scan blijkt nu dat dit komt doordat haar tumor flink is gegroeid.

"Ik ben net gebeld door mijn oncoloog met de uitslag, en de scan laat zien dat de tumor doorgroeit naar alle kanten: mijn neus, mijn oor, mijn aangezichtszenuw en mijn hersenen", schrijft ze in een story op haar Instagrampagina. De groei zit "vooral in de massa", waardoor ook haar aangezichtszenuw wordt aangetast.

In oktober vorig jaar werd ze, als jongste ooit, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet voor lotgenoten:

2:31 Ongeneeslijk zieke Jade (17) krijgt lintje voor haar strijd en steun aan lotgenoten

Ondanks haar diagnose was er aan de buitenkant lange tijd niets te zien. Een jonge vrouw van 18, volop in het leven, vaak met een brede glimlach. Maar vorige week veranderde dat, toen haar gezicht plotseling gedeeltelijk verlamd raakte. Nu weet ze dus zeker dat dit door haar tumor komt.

Hoe nu verder?

Wat er nu precies gaat gebeuren, weet Jade nog niet. "Is er nog een bestraling mogelijk? Kunnen daarvan veel complicaties komen? Wat levert het mij aan tijd op? Wat is de juiste keuze?", vraagt ze zich af.

Morgen hoopt ze tijdens een belangrijk gesprek in het Máxima Medisch Centrum meer duidelijkheid te krijgen en samen met haar artsen de beste keuze te maken. "Hierna zal ik een uitgebreid bericht plaatsen met mijn keuze en de volledige uitslag", belooft ze haar volgers.

Jade kreeg op 14-jarige leeftijd te horen dat ze een zeldzame tumor in haar keel heeft: een rhabdomyosarcoom. Sindsdien vecht ze voor haar leven en zet ze zich in voor lotgenoten. Op haar Instagramaccount @mijnlevenmetkanker_ vertelt Jade al jaren openhartig over haar leven met kanker.