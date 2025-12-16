'Mootje' bezorgt naast post ook verrassing: 700 handgeschreven kerstkaarten

Een eigengemaakte kerstkaart van je vaste postbezorger ontvangen, mag je dat een letterlijke verrassing noemen? De 20-jarige PostNL-bezorger Mohamed El Haddadi uit Brunssum had één duidelijke missie: iedereen op zijn bezorgroute een warm gevoel geven. En dus kwam hij met een bijzonder idee. Inmiddels staat de teller op 700 afgeleverde kaartjes en minstens zo veel blije klanten.

Mohamed - 'Mootje' voor vrienden, bekenden en klanten langs zijn route - staat bekend als een enorm vrolijke gozer. Dat laat ook zijn petje goed zien: daarop staat de tekst 'Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd'. Het is dan ook meteen duidelijk als hij aan de deur staat: je krijgt niet alleen je pakketje, maar ook een glimlach bezorgd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

En dat terwijl hij behoorlijk zware tijden achter de rug heeft. Mootje is namelijk niet altijd postbezorger geweest. "Ik had een eigen onderneming, maar dat liep helaas niet zoals ik wilde. Daardoor had ik op mijn achttiende een schuld van 30.000 euro", vertelt hij aan Hart van Nederland. Toch wist hij zich dankzij zijn positieve instelling door die moeilijke periode heen te slaan. "En dat is wat ik mensen wil meegeven."

'Hart en ziel'

Die boodschap lijkt goed over te komen. Als Hart van Nederland met hem meeloopt tijdens zijn ronde door Brunssum, is iedereen blij om hem te zien. "Hij staat voor iedereen klaar. Is er iets aan de hand, dan is hij er ook", zegt een buurtbewoonster terwijl ze een nieuw koffiezetapparaat in ontvangst neemt.

Een buurman sluit zich daarbij aan als hij het kaartje ziet dat Mohamed tegelijk met zijn pakket overhandigt: "Maar ik had ook niks anders van hem verwacht, hij is ook hartstikke leuk."

De kerstkaart bestaat uit een opbeurende tekst op de achterkant en een tekening op de voorkant, gemaakt door Melanie Frissen. Zij was meteen enthousiast toen het idee ontstond. "Ik heb er echt mijn hart en ziel in gelegd. Ooit heb ik eens van iemand gehoord dat mensen niet onthouden wat je zegt en doet, maar wel welk gevoel je ze gaf. Ik denk dat dat heel erg voor hem spreekt. Want hij geeft mensen een speciaal gevoel!"