Smerige TikTok-trend teistert scholen: leerlingen plassen wc's onder

Een nieuwe TikTok‑hype zorgt voor smerige toiletten op middelbare scholen. Bij de zogenoemde ‘Bay Harbor Pisser’-trend filmen leerlingen hoe ze de wc’s van school onder plassen en delen die video’s op social media. Steeds meer scholen nemen maatregelen.

Op de video’s is te zien hoe wc‑brillen, toiletrollen en de vloer onder geplast worden. Ook middelbare scholen in Drenthe kampen inmiddels met vieze en stinkende toiletten door de trend, meldt RTV Drenthe. Een school in Meppel greep in nadat de wc’s wekenlang vervuild werden.

De school besprak de hype met de leerlingen, sloot de toiletblokken af en verwijderde de klinken op de wc’s. Alleen de toiletten op de begane grond waren nog open, zodat er beter toezicht kon worden gehouden. Uiteindelijk bleek dat drie leerlingen verantwoordelijk waren voor de vieze toiletten.

Schoonmaak

De ouders van de jongeren zijn op de hoogte gesteld, maar volgens de school was schorsing geen oplossing. "Toen is besloten dat ze een week lang mee moeten helpen met schoonmaken en de wc’s moeten schoonmaken. Om ze bewust te maken, in plaats van te straffen," zegt een woordvoerder van de school tegen de regionale omroep.

Ook op andere middelbare scholen in Drenthe hebben ze te maken gehad met de trend. Ook daar zijn maatregelen genomen en de ouders geïnformeerd. Zo zijn de deuren van de toiletten weggehaald en overweegt een school zelfs een toiletjuf in te zetten als het vaker gebeurt.

De kans is groot de Bay Harbor Pisser-trend op scholen door het hele land populair is.