Te weinig wc's voor leerlingen op middelbare scholen: 'Ernstige verstopping is het gevolg'

Middelbare scholen hebben te weinig wc's voor hun leerlingen, kaart het MDL Fonds aan. De organisatie, die vroeger de Maag Lever Darm Stichting heette, heeft berekend dat de scholen gemiddeld één wc voor dertig leerlingen hebben. Ze zouden volgens het fonds twee keer zoveel toiletten moeten hebben, namelijk één per vijftien leerlingen. Basisscholen halen die norm wel.

Het MDL Fonds zegt ook dat veel toiletten op middelbare scholen niet voldoen. Zo sluiten de hokjes niet goed af, waardoor "geur en geluid vrij spel hebben", en worden de wc's niet goed schoongemaakt. De organisatie stelt dat sommige leerlingen daardoor niet op school naar de wc gaan. Ze houden het op, "met klachten zoals buikpijn en ernstige verstopping tot gevolg".

In een verklaring noemt directeur Mariël Croon van het MDL Fonds het "onacceptabel dat een basisvoorziening als een schoon en rustig toilet op zoveel scholen ontbreekt. We weten dat slechte schooltoiletten kinderen ziek maken. Er moeten duidelijke richtlijnen komen en scholen moeten worden ondersteund om beleid te maken."

ANP