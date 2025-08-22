Naar toilet tijdens SAIL? Niet overboord, maar op toiletboot van Bep en Toos

Allemaal leuk en aardig, dat rondvaren tijdens SAIL, maar wat als je hoge nood hebt? Toiletdames Bep en Toos weten daar wel raad mee. Op de toiletboot van het waterschap varen zij tot en met zondag over de Amstel. Iedereen met knikkende knietjes kan zijn of haar bootje aanmeren, overstappen en de blaas legen.

Het waterschap heeft gedurende het jaar de taak om de wateren schoon te houden. Tijdens SAIL is er veel verkeer op het water en wordt er nogal eens een kleine of grote boodschap overboord gedaan. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Daarom komt het waterschap nu met een oplossing: de toiletboot.

"Laten we er niet omheen draaien: mensen plassen en soms poepen gewoon overboord", zegt Wouter Fronsen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. "En dat willen wij als Waterschap niet. Wij dragen zorg aan de kwaliteit van onze wateren, zodat we ervan kunnen blijven genieten."

De toiletboot vaart over de Amstel en meert zelf niet aan. Mensen kunnen met hun eigen bootje aanleggen bij de varende toiletboot, overstappen en daar gebruikmaken van het toilet. "Mensen die de hele dag aan het varen zijn, hebben lang niet altijd een toilet aan boord. En bij boten die er wél een hebben, legen mensen het potje soms gewoon in het water. Superslecht voor de waterkwaliteit en totaal onnodig."

Vrijdag is de toiletboot de verantwoordelijkheid van toiletdames Bep en Toos. Hart van Nederland ging met ze mee, is te zien in bovenstaande video.