Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Naar toilet tijdens SAIL? Niet overboord, maar op toiletboot van Bep en Toos

Evenementen

Gisteren, 18:58

Link gekopieerd

Allemaal leuk en aardig, dat rondvaren tijdens SAIL, maar wat als je hoge nood hebt? Toiletdames Bep en Toos weten daar wel raad mee. Op de toiletboot van het waterschap varen zij tot en met zondag over de Amstel. Iedereen met knikkende knietjes kan zijn of haar bootje aanmeren, overstappen en de blaas legen.

Het waterschap heeft gedurende het jaar de taak om de wateren schoon te houden. Tijdens SAIL is er veel verkeer op het water en wordt er nogal eens een kleine of grote boodschap overboord gedaan. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Daarom komt het waterschap nu met een oplossing: de toiletboot.

"Laten we er niet omheen draaien: mensen plassen en soms poepen gewoon overboord", zegt Wouter Fronsen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. "En dat willen wij als Waterschap niet. Wij dragen zorg aan de kwaliteit van onze wateren, zodat we ervan kunnen blijven genieten."

Mee doen aan het panel?

De toiletboot vaart over de Amstel en meert zelf niet aan. Mensen kunnen met hun eigen bootje aanleggen bij de varende toiletboot, overstappen en daar gebruikmaken van het toilet. "Mensen die de hele dag aan het varen zijn, hebben lang niet altijd een toilet aan boord. En bij boten die er wél een hebben, legen mensen het potje soms gewoon in het water. Superslecht voor de waterkwaliteit en totaal onnodig."

Vrijdag is de toiletboot de verantwoordelijkheid van toiletdames Bep en Toos. Hart van Nederland ging met ze mee, is te zien in bovenstaande video.

Lees ook

Replica van schip Willem Barentsz vaart na 429 jaar alsnog Amsterdam binnen
Replica van schip Willem Barentsz vaart na 429 jaar alsnog Amsterdam binnen
Na eigen ongeluk bouwde Rob rolstoelboot: nu vaart hij mee op SAIL
Na eigen ongeluk bouwde Rob rolstoelboot: nu vaart hij mee op SAIL
Eerste dag SAIL verloopt 'druk maar beheersbaar', koning vaart mee op de Groene Draeck
Eerste dag SAIL verloopt 'druk maar beheersbaar', koning vaart mee op de Groene Draeck

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.