Na eigen ongeluk bouwde Rob rolstoelboot: nu vaart hij mee op SAIL

Gisteren, 18:28

SAIL is voor de meesten een feest voor het oog, maar voor kapitein Rob en zijn vrouw Joke is het keihard werken. Terwijl duizenden schepen Amsterdam binnenvaren, nemen zij een bijzonder gezelschap mee: mensen in een rolstoel. Voor hen is het vaak de allereerste keer dat ze vanaf het water de hoofdstad en de tallships van dichtbij beleven.

"Ruim 25 jaar heb ik gewerkt als schipper op de Amsterdamse grachten", vertelt Rob. "Geregeld kwam het voor dat er iemand in een rolstoel mee wilde. Zo schrijnend was dat: een hele familie kon mee, maar één iemand bleef achter omdat die in een rolstoel zat."

Voor het eerst een rondvaart

Na een zwaar ongeluk raakte Rob zelf beperkt. Dat bracht hem op het idee voor een speciale boot, mét lift en invalidentoilet. "Velen hebben nog nooit in hun leven een rondvaart gemaakt", zegt hij.

Het echtpaar biedt daarom gratis vaartochten aan, zodat ook mensen met een beperking het water kunnen ervaren. "En dit wordt de eerste SAIL voor de rolstoelboot. Dat is toch een prachtig gezicht: onze boot tussen alle grote schepen en plezierboten!"

