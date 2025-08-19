Verkeerschaos in Amsterdam tijdens SAIL, hier moet je rekening mee houden

Woensdag barst het grote vaarfestijn SAIL los in de hoofdstad. Een prachtig gezicht, al die boten, maar het zorgt ook voor de nodige hinder voor Amsterdammers, reizigers en automobilisten. Moet je de komende dagen in of rond Amsterdam zijn? In dit artikel zetten we alles voor je op een rij.

Om met de deur in huis te vallen: de gemeente Amsterdam roept op om sowieso niet met de auto naar de stad te komen. Het liefst reis je met het ov, de fiets of lopend. Kan dat niet, maak dan gebruik van de P+R terreinen die de stad heeft. Ook is er extra parkeergelegenheid bij de RAI Amsterdam. De gemeente prijst metro 52 aan: "In slechts 7 minuten brengt metro 52 u naar Amsterdam Centraal." Reserveren kan hier.

Benno Graas uit Wormerveer doet voor de vierde keer mee aan de Pieremachocheltocht tijdens SAIL Amsterdam:

2:11 Benno uit Wormerveer vaart Romeinse strijdwagen tijdens SAIL

Ook de ANWB waarschuwt voor drukte rondom Amsterdam. Het nautische evenement begint woensdag en duurt tot en met zondag. De ANWB geeft aan dat door werkzaamheden de A5 vanaf afrit Westpoort naar de aansluiting met de A10 dicht is. Hetzelfde geldt voor de Coentunnel in de A10 richting Zaanstad. Verder moeten automobilisten rekening houden met drukte op de wegen langs het Noordzeekanaalgebied. Volgens de ANWB wordt het ook druk op de P+R-plaatsen.

Met OV naar Amsterdam

"Plan daarom je reis goed, ook in Amsterdam zelf. SAIL Amsterdam is namelijk verspreid over verschillende gebieden in de stad. Reizen tussen deze gebieden kost tijd, houd daar rekening mee", aldus de ANWB, die net als de organisatie oproept om met het ov naar de stad te komen.

Sommige straten zijn tijdens SAIL afgesloten voor verkeer. Alleen voertuigen van bewoners en bedrijven in het afgezette gebied hebben toegang met een doorlaatpas. Wie daarvoor in aanmerking komt, heeft die pas inmiddels thuisgestuurd gekregen.

Afsluitingen voor auto's

Veel straten en gebieden zijn tijdens SAIL niet bereikbaar. Zo is de Jan Schaeferbrug afgesloten, omdat daar Tall Ships doorheen varen. Verkeer wordt omgeleid via de Verbindingsdam. Het Java- en KNSM-eiland is vrijwel de hele dag autoluw. Ook mogen auto’s tussen 10.00 uur ’s ochtends en 01.00 uur ’s nachts niet over de Piet Heinkade rijden tussen het Centraal Station en Pakhuis de Zwijger. Er zijn nog meer afsluitingen: alle maatregelen voor automobilisten vind je hier.

OV niet volgens dienstregeling

Het openbaar vervoer rijdt tijdens SAIL niet geheel volgens dienstregeling. Op de site van het GVB vind je alle actuele reisinformatie terug. De pontverbindingen blijven gewoon in dienst. Het GVB zet alle beschikbare ponten in en er komt een extra verbinding van het Azartplein naar de Noordwal. Wel meldt de gemeente dat deze verbinding eenrichtingsverkeer is.