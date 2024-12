Verkeerschaos rondom Amsterdam in 2025: SAIL, NAVO-top en veel werkzaamheden

Het is feest in en om onze hoofdstad. Er staan volgend jaar een hoop leuke dingen op het programma in Amsterdam, waaronder SAIL en de viering van de 750ste verjaardag van de stad. Maar de weggebruikers zijn nog lang niet jarig, want er gaat ook groot onderhoud aan meerdere (snel)wegen plaatsvinden. Gooi dat in de mix met hoge bezoekersaantallen van grote evenementen en wat krijg je? Veel verkeershinder.

Om de regio bereikbaar te houden, moet het wegverkeer rond de hoofdstad volgend jaar eigenlijk met een vijfde afnemen. En dat is iets wat in een rustige zomer niet eens haalbaar is.

"Er is geen oplossing voor", zegt een automobilist tegen Hart van Nederland. Het is niet anders, zegt een ander. "Maar ja, af en toe ga ik nu wel bij een klus te laat komen..."

W at gaat er in 2025 dan allemaal gebeuren? Hieronder een overzicht:

Rijkswaterstaat is bezig met werkzaamheden/gaat aan de slag op de Ring A10, de A9, de A4 en de A1.

Project Zuidasdok (rond de A10) is nog in volle gang. Dit is een meerjarenproject waarbij er met enige regelmaat wegafsluitingen zullen plaatsvinden.

De gemeente Amsterdam gaat aan de slag met de Middenweg en de Linnaeusstraat, belangrijke straten voor onder andere tramverkeer.

Er staan grote evenementen op de planning waar waarschijnlijk veel mensen (en daarmee verkeer) op afkomen, waaronder SAIL 2025 en het 750-jarig bestaan van de stad. Onderdeel van die laatste viering is een gedeeltelijke afsluiting van de A10.

In Den Haag gaat een NAVO-top plaatsvinden waardoor het ook extra druk kan zijn in Amsterdam (denkt aan vervoer van en naar de luchthaven, volgeboekte hotels, enzovoort).

ProRail voert werkzaamheden uit aan het Centraal Station.