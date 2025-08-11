Benno bouwt zelf een boot voor SAIL: 'We zien wel of 'ie blijft drijven'

Het is inmiddels vaste prik voor Benno Graas uit Wormerveer: meedoen aan de Pieremachocheltocht tijdens SAIL Amsterdam. Voor de vierde keer gaat hij samen met zijn broer Johan met een zelfgebouwde creatie het water op.

"Dit jaar hebben we een Romeinse strijdwagen gemaakt met een lopend paard ervoor", vertelt Benno aan Hart van Nederland. "Gisteren heb ik 'm voor het eerst in het water gedaan. Best spannend: blijft-ie drijven of niet?"

Dronken tijdens prijsuitreiking

De laatste keer dat ze meededen, is alweer even geleden. "Omdat de SAIL in 2020 niet doorging, hebben we ook wel even getwijfeld of we nog mee moesten doen. Maar bij ons thuis hangen de foto's op de wc. Als je die ziet hangen, gaat het toch weer kriebelen." En dus begon Benno in december gewoon weer met bouwen. "De afgelopen vier maanden heb ik er volop aan geklust."

Het draait allemaal om plezier, benadrukt hij. "Het gaat niet om snelheid of wie de langste of grootste heeft. Het meedoen en het bouwen, dat is zo leuk." Toch wonnen ze al twee keer de hoofdprijs. "Tijdens de eerste keer wisten we niet eens dat er een prijsuitreiking was. We waren toen best dronken en achteraf hoorden we dat we duizend gulden hadden gewonnen."