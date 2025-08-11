Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Benno bouwt zelf een boot voor SAIL: 'We zien wel of 'ie blijft drijven'

Evenementen

Gisteren, 19:54

Link gekopieerd

Het is inmiddels vaste prik voor Benno Graas uit Wormerveer: meedoen aan de Pieremachocheltocht tijdens SAIL Amsterdam. Voor de vierde keer gaat hij samen met zijn broer Johan met een zelfgebouwde creatie het water op.

"Dit jaar hebben we een Romeinse strijdwagen gemaakt met een lopend paard ervoor", vertelt Benno aan Hart van Nederland. "Gisteren heb ik 'm voor het eerst in het water gedaan. Best spannend: blijft-ie drijven of niet?"

Dronken tijdens prijsuitreiking

De laatste keer dat ze meededen, is alweer even geleden. "Omdat de SAIL in 2020 niet doorging, hebben we ook wel even getwijfeld of we nog mee moesten doen. Maar bij ons thuis hangen de foto's op de wc. Als je die ziet hangen, gaat het toch weer kriebelen." En dus begon Benno in december gewoon weer met bouwen. "De afgelopen vier maanden heb ik er volop aan geklust."

Het draait allemaal om plezier, benadrukt hij. "Het gaat niet om snelheid of wie de langste of grootste heeft. Het meedoen en het bouwen, dat is zo leuk." Toch wonnen ze al twee keer de hoofdprijs. "Tijdens de eerste keer wisten we niet eens dat er een prijsuitreiking was. We waren toen best dronken en achteraf hoorden we dat we duizend gulden hadden gewonnen."

Lees ook

Verkeerschaos rondom Amsterdam in 2025: SAIL, NAVO-top en veel werkzaamheden
Verkeerschaos rondom Amsterdam in 2025: SAIL, NAVO-top en veel werkzaamheden
ZIEN: Grootste houten zeilschip ter wereld vaart Rotterdam binnen
ZIEN: Grootste houten zeilschip ter wereld vaart Rotterdam binnen
Sail Amsterdam gaat definitief niet door, volgende editie pas in 2025
Sail Amsterdam gaat definitief niet door, volgende editie pas in 2025
Halsema geeft startschot 10e editie SAIL
Halsema geeft startschot 10e editie SAIL

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.