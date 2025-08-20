Eerste dag SAIL verloopt 'druk maar beheersbaar', koning vaart mee op de Groene Draeck

De eerste dag van SAIL in Amsterdam verloopt tot nu toe "druk, maar goed beheersbaar". Volgens de organisatie is de sfeer "uitstekend". "Mensen hebben goede zin, zowel op het water als op de kade." Zelfs koning Willem-Alexander kwam nog even langs.

Het evenement begon woensdagochtend met de SAIL-In Parade, waarbij een stoet tallships, historische schepen en vele plezierbootjes naar Amsterdam voer. Rond 18.00 uur waren alle boten gearriveerd en werd de parade afgesloten met een groet van de luchtmacht aan de schepen. Daarbij vlogen vier straaljagers en drie gevechtshelikopters over de IJhaven. Op dat moment maakte de koning een kort rondje met de Groene Draeck, het zeilschip van zijn moeder.

Koning Willem-Alexander, prinses Mabel en gravin Luana op de Groene Draeck tijdens Sail2025. Beeld: ANP

De Clipper Stad Amsterdam ging in de parade voorop en arriveerde even voor 14.30 uur als eerste in Amsterdam. De driemaster, met onder anderen burgemeester Femke Halsema, prins Maurits en prinses Marilène aan boord, werd in de IJhaven verwelkomd met een saluutschot vanaf de kop van de Sixhaven. Daarna klonk het Wilhelmus en werd rood-wit-blauwe rook afgeschoten.

'Hier en daar' een aanvaring

Ook een woordvoerster van havenbedrijf Port of Amsterdam laat weten dat het woensdag "echt heel druk" was op het IJ, maar dat het beheersbaar bleef en er gewoon gevaren kon worden. Tijdens de intocht deden zich "hier en daar" wat kleine voorvallen voor, zoals een aanvaring of een boot die de verkeerde kant op voer. Grote incidenten zijn vooralsnog uitgebleven.

Voor het eerst in tien jaar

"De schepen, bemanningen en bezoekers vanuit de hele wereld hebben voor het eerst in tien jaar een SAIL-In Parade beleefd", aldus de organisatie.

SAIL is normaal eens in de vijf jaar, maar door corona moest een editie worden overgeslagen. De organisatie verwacht de komende vijf dagen ongeveer 2,4 miljoen bezoekers.

ANP/Hart van Nederland