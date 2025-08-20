Replica van schip Willem Barentsz vaart na 429 jaar alsnog Amsterdam binnen

Na ruim vijftien jaar bouwen is het zover: de replica van het expeditieschip (Witte Swaen) van Willem Barentsz is tijdens SAIL in Amsterdam aangekomen. Het originele schip, dat in 1596 naar Nova Zembla vertrok, keerde destijds nooit terug. Nu, 429 jaar later, is er toch een versie van het beroemde schip in de hoofdstad te bewonderen.

"Ons schip is een replica van dat van Willem Barentsz," zegt voorzitter Paul Meijeraan. "Wij willen het verhaal van Nova Zembla blijven vertellen. SAIL is daar bij uitstek een goed moment voor."

Op sleeptouw

Dat de terugkeer niet vanzelfsprekend was, maakt het moment extra bijzonder. "Ons schip heeft zeebrieven en mag varen over de hele wereld behalve over binnenwateren. Daar hebben we geen vergunning voor. Dat zorgde ervoor dat we maandenlang hebben gedacht dat we toch niet naar SAIL zouden kunnen," vertelt Meijeraan. De oplossing bleek simpel: "Voor ons schip komt een sleepboot en ook eentje erachter. Zo varen wij niet zelf naar Amsterdam, maar worden we er naartoe gesleept."

De vrijwilligers, die samen ruim 35.000 uur in de bouw hebben gestoken, zijn trots dat hun schip nu aan de Veenkade ligt, mét de Amsterdamse vlag in de mast. "Het is waanzinnig dat ons schip met SAIL onze hoofdstad bereikt. Na 429 jaar gaat het Nova Zembla-verhaal verder," aldus Meijeraan.

Bezoekers kunnen het schip tijdens SAIL gratis bekijken: "Mensen mogen ons schip op, een kijkje nemen, vragen stellen, we willen ons verhaal vertellen. Alles kan. We vragen er geen geld voor. We willen gewoon ons schip laten zien."