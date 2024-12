Etensresten, afval en vochtig toiletpapier: dit spoelen Nederlanders allemaal door de wc

We weten allemaal waar het toilet voor bedoeld is, maar veel Nederlanders zien het ook als een prullenbak, blijkt uit 'Het Grote Doorspoelonderzoek' van Sanitairwinkel. Naast poep, plas en wc-papier, zeggen mensen dat ze ook etensresten en ander afval in de pot gooien. Dit veroorzaakt grote problemen in het riool.

Bewoners van een wooncomplex in de video hierboven hadden een rioolbuis die regelmatig verstopt raakte, maar daar had het desastreuze gevolgen: de berging van het gebouw kwam vol poep en plas te staan.

Maar wat verreweg de meeste Nederlanders door de wc spoelen? Vochtig toiletpapier. 50,8 procent van 1.200 deelnemers aan het onderzoek heeft dit doorgespoeld en 30,5 procent doet dat zelfs regelmatig. Voor wie nu denkt: mag ik vochtig toiletpapier niet doorspoelen? Het is beter van niet.

Miljoenen euro's schade

Het meest doorgespoelde afval is vochtig toiletpapier. Ruim 50 procent van de 1.200 ondervraagden geeft toe dit te doen, en een derde doet dit regelmatig. Stichting RIONED, de organisatie voor stedelijk waterbeheer, waarschuwt dat vochtige doekjes verstoppingen veroorzaken. "Hoewel vochtig toiletpapier vaak minder plastic bevat dan schoonmaakdoekjes, leidt het nog steeds tot grote problemen", zegt een woordvoerder.

De schade door verstoppingen en rioolproblemen kost de samenleving volgens RIONED jaarlijks zo’n 26 miljoen euro. Het advies is duidelijk: gooi afval zoals vochtige doekjes in de prullenbak en niet in de wc.

Vet, olie en haren

Die prullenbak is voor sommige mensen soms toch net wat te ver lopen. 45,8 procent spoelt etensresten en ook haren vallen regelmatig in het wc-water: 38,7 procent van de Nederlanders spoelt dit door. Ook olie en vet verdwijnen regelmatig in het toilet: 1 op de 6 van de deelnemers geeft aan dat ze dit weleens doen.

Volgens RIONED is er rond de jaarwisseling een opvallende piek te zien. Ze vermoeden dat veel mensen dan hun oliebollenvet weggooien omdat ze dat liever niet via de gootsteen doen. Maar ook dat kan verstoppingen in het toilet en het riool veroorzaken. De Stichting raadt daarom aan om het in een lege fles te gieten, te laten afkoelen en daarna naar een recyclepunt te brengen.

16,8 procent van de ondervraagden heeft weleens een verstopping in het toilet gehad en ruim 4 procent blijkt niet te leren van hun fouten en hebben zelfs meerdere keren een verstopping veroorzaakt door het doorspoelen van afval. Dit komt bovendien drie keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.