Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nettolonen 2026 bekend: Dit krijg jij op je loonstrook vanaf volgende maand

Nettolonen 2026 bekend: Dit krijg jij op je loonstrook vanaf volgende maand

Geld

Vandaag, 10:03

Link gekopieerd

De eerste salarisstrook van 2026 is bekend. Salarisverwerker ADP heeft berekend hoeveel werkenden er netto op vooruitgaan ten opzichte van nu. Het verschil komt door veranderingen in de belastingregels. Bijna iedereen gaat erop vooruit. Vooral mensen met een minimuminkomen zien hun inkomen volgende maand flink stijgen, met enkele tientjes.

Ook als je brutoloon in 2026 gelijk blijft, krijg je toch meer geld op je rekening. Dat komt dus door de belastingmaatregelen. Een werknemer met een modaal brutoloon van 3.704 euro per maand houdt daar vanaf januari 26 euro per maand meer aan over.

Is het handig om je vaste lasten op 1 dag te laten afschrijven als je je salaris binnen hebt? Kijk onderstaande video:

Al je vaste lasten op een dag af laten schrijven? 'Gaat niet werken'
1:42

Al je vaste lasten op een dag af laten schrijven? 'Gaat niet werken'

Minimumloon stijgt het hardst

Vooral werknemers met een minimumloon zien hun nettoloon het hardst stijgen, tot wel vijftig euro per maand. Dat komt doordat het minimumuurloon per 1 januari stijgt. Op basis van een 36-urige werkweek gaat dat naar 14,71 euro bruto per uur. Bij de meeste maandsalarissen betekent dat een nettostijging van zo’n dertig euro.

Hieronder kan je per salaris bekijken wat het voordeel in jouw situatie is:

Bruto salaris per maand

Verandering nettoloon in euro's

Procentuele verandering

Minimumloon (36 u)

€ 46,05

2,15 %

Minimumloon (40 u)

€ 51,36

2,23 %

€ 500

€ 0,00

€ 750

€ 0,00

€ 1 000

€ 7,84

0,80 %

€ 1 250

€ 13,67

1,13 %

€ 1 500

€ 16,34

1,13 %

€ 1 750

€ 18,92

1,13 %

€ 2 000

€ 21,58

1,13 %

€ 2 250

€ 12,66

0,59 %

€ 2 500

€ 19,17

0,84 %

€ 2 750

€ 18,34

0,75 %

€ 3 000

€ 17,59

0,68 %

€ 3 250

€ 17,58

0,64 %

€ 3 500

€ 16,50

0,57 %

€ 3 750

€ 29,25

0,97 %

€ 4 000

€ 33,08

1,05 %

€ 4 250

€ 32,84

1,00 %

€ 4 500

€ 32,42

0,96 %

€ 4 750

€ 32,08

0,91 %

€ 5 000

€ 31,75

0,87 %

€ 5 250

€ 31,50

0,84 %

€ 5 500

€ 31,00

0,80 %

€ 5 750

€ 30,58

0,76 %

€ 6 000

€ 30,50

0,74 %

€ 6 250

€ 30,00

0,70 %

€ 6 500

€ 35,08

0,80 %

€ 6 750

€ 37,17

0,83 %

€ 7 000

€ 37,17

0,81 %

€ 7 250

€ 37,17

0,79 %

€ 7 500

€ 37,17

0,77 %

Parttimers en minimumjeugdloon

Dit jaar gingen werknemers die tussen de 1.000 en 2.000 euro per maand verdienen er juist op achteruit. Denk aan parttimers en jongeren met een minimumjeugdloon. Ook in 2026 leek dat het geval te worden, zo bleek uit de Prinsjesdagplannen. Maar door een belastingcorrectie gaan zij er vanaf januari tóch op vooruit. Wel verdienen ze netto nog altijd minder dan in 2024.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bijna derde van arme Nederlanders heeft problematische schulden
Bijna derde van arme Nederlanders heeft problematische schulden
Alle vaste lasten op één dag afschrijven: doen of niet?
Alle vaste lasten op één dag afschrijven: doen of niet?
Vaste lasten nemen minder grote hap uit salaris Nederlanders dan in 2017
Vaste lasten nemen minder grote hap uit salaris Nederlanders dan in 2017
Mensen potten vakantiegeld vaker op, maar 1 op 3 kan niet zonder
Mensen potten vakantiegeld vaker op, maar 1 op 3 kan niet zonder
Keihard werken en toch geen geld over: zo raakt middenklasse in de knel
Keihard werken en toch geen geld over: zo raakt middenklasse in de knel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.