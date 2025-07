Alle vaste lasten op één dag afschrijven: doen of niet?

Altijd een stukje maand over aan het einde van je salaris? Dan kán het een goed idee zijn om al je vaste lasten, voor zover mogelijk, zo veel mogelijk op één vaste dag in de maand af te laten schrijven. Dat is het nieuwste advies van het Nibud. Je hebt dan namelijk een veel beter idee van hoe veel geld je nog over hebt. Is dit dé tip om er financieel beter uit te komen?

Het zou het leven een stuk simpeler maken, zegt het Nibud. Maar daar zitten natuurlijk ook een hoop haken en ogen aan, want hoewel je zelf veel kunt regelen, blijf je afhankelijk van instanties en zaken waarbij dat niet kan.

Iemand die als geen ander weet hoe het is om te leven met een strak budget is ervaringsdeskundige én budgetcoach Adine Versluis. In 2010 had ze een schuld van 400.000 aan hypotheek en moest daarover nog 6 procent rente betalen. Een lastige situatie. Maar ze zette de knop om en wist in een jaar tijd maar liefst 70.000 euro af te lossen. (Be)sparen? Dat lukt haar dus wel.

Geregel

Zou ze deze tip ook gebruikt hebben, als het Nibud die destijds geroepen had? "Het is een leuk idee en het kan helpen. Maar ga het maar eens regelen. Wie betaalt het aanpassen van de overheidssystemen, bijvoorbeeld?", stelt Adine. Want toeslagen worden vaak rond de 20ste van de maand overgemaakt. Veel werkgevers betalen weer op de 24ste, banken schrijven hypotheken op de 1ste van de maand af en ga zo maar door. Kortom: een hoop geregel mocht je dat allemaal op één dag willen krijgen, áls het al lukt.

Maar het idee an sich is een goede, aldus Adine. Maar welke tip heeft zij, die iedereen vrij gemakkelijk toe kan passen? "Wat mij heeft geholpen destijds, heel goed zelfs: ik maakte alles over naar mijn spaarrekening en ging daarvanuit betalen. Dan spaar je sowieso als eerste."