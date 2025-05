Mensen potten vakantiegeld vaker op, maar 1 op 3 kan niet zonder

Het vakantiegeld komt er weer aan, en steeds meer Nederlanders stoppen het liever in de spaarpot dan dat ze het uitgeven. Volgens nieuw panelonderzoek van Hart van Nederland spaart dit jaar 37 procent het extraatje, een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen het nog 30 procent was.

Toch blijft het vakantiegeld voor veel mensen noodzakelijk om rond te komen. Ruim een op de drie Nederlanders (31 procent) zegt het niet te redden zonder deze jaarlijkse uitkering. Dat percentage ligt iets lager dan vorig jaar (34 procent), maar het blijft een teken dat veel huishoudens elk extraatje nodig hebben.

Evenveel sparen als vakantie vieren

Van de mensen die vakantiegeld krijgen gebruikt nog steeds 37 procent het vooral voor vakantie of uitjes, een daling ten opzichte van de 42 procent die dit in 2024 deed. Zoals vermeld doet 37 procent van de mensen het vakantiegeld vooral in de spaartpot, een stijging ten opzichte van de 30 procent vorig jaar. De rest besteedt het geld vooral aan vaste lasten, boodschappen of andere noodzakelijke kosten.

Van de ondervraagden karakteriseert 65 procent hun financiële situatie als 'gezond' of zelfs 'zorgeloos', een minieme verbetering ten opzichte van 2024. 27 procent leeft in een krappe situatie, en 8 procent omschrijft hun financiën als 'zorgelijk' of 'rampzalig', vrijwel gelijk aan de eerdere onderzoek in 2024 en 2018. Aangezien deze verschillen binnen de zogeheten foutmarge liggen is er statistisch geen verschil te zien in de financiële situatie voor mensen sinds 2018.

Hoe zou u uw financiële situatie omschrijven? 2025 2024 2018 Zorgeloos 12% 11% 13% Gezond 53% 52% 52% Krap 27% 30% 28% Zorgelijk 5% 5% 5% Rampzalig 3% 2% 2%

