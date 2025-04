Zoveel vakantiegeld krijg jij volgende maand op je rekening

Het is bijna mei en dat betekent voor veel mensen een extraatje op de bankrekening: vakantiegeld. In Nederland heb je als werknemer recht op minimaal 8 procent vakantiegeld over je bruto jaarsalaris. Het exacte bedrag dat je netto ontvangt, hangt af van je totale inkomen en het belastingtarief dat daarop van toepassing is. Hoeveel geld je precies ontvangt en wanneer, bespreken we in dit artikel.

Wat doen mensen eigenlijk met hun vakantiegeld? Die vraag stelden we in bovenstaande video.

Je bouwt je vakantiegeld doorgaans op van juni van het vorige jaar tot en met mei van het huidige jaar. In de meeste gevallen wordt het vakantiegeld uitbetaald in mei, maar soms ook in juni. Dit verschilt per werkgever. De exacte datum kun je meestal terugvinden in je cao of arbeidsovereenkomst. Kies je ervoor om je vakantiegeld maandelijks uit te laten betalen, dan krijg je natuurlijk geen extraatje in mei of juni.

Hoeveel vakantiegeld krijg je?

Je bruto vakantiegeld is dus minimaal 8 procent van je bruto jaarsalaris. Stel, je verdient 3000 euro bruto per maand. Dan is je bruto jaarsalaris 36.000 euro. Je vakantiegeld bedraagt dan 36.000 x 8 procent = 2880 euro bruto.

Maar over je vakantiegeld betaal je belasting volgens het bijzondere tarief, dat afhankelijk is van je totale jaarinkomen:

Tot 38.441 euro betaal je 35,82 procent belasting

Van 38.441 euro tot 76.817 euro betaal je 37,48 procent belasting

Boven 76.817 euro betaal je 49,5 procent belasting

In het voorbeeld hierboven betaal je over die 2880 euro dus 35,82 procent belasting. Uiteindelijk ontvang je dan ongeveer tussen de 1800 en 1850 euro netto.

Heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, kunnen ook invloed hebben op het bedrag dat je netto ontvangt. Deze kortingen worden meestal al maandelijks verrekend met je loon.

Berekening vakantiegeld

Bij de berekening van je vakantiegeld wordt geen rekening gehouden met andere extra's, zoals een winstuitkering of eindejaarsuitkering. Extra loon uit overuren word wel meegerekend.

Verder zijn er situaties die invloed kunnen hebben op de hoogte van je vakantiegeld. Heb je bijvoorbeeld minder gewerkt of verdiend in sommige maanden afgelopen jaar? Dan krijg je netto minder vakantiegeld. Ook wordt er geen vakantiegeld uitbetaald over maanden waarin je onbetaald verlof opneemt. Ook als je loon lager is door (langdurige) ziekte krijg je minder vakantiegeld. Je krijgt dan vakantiegeld op basis van dit lagere loon.