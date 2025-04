Deze mensen krijgen meer vakantiegeld, maar deze juist minder: zo zit het

Niet iedereen kan dit jaar rekenen op meer vakantiegeld. Alleen een specifieke groep werkenden ziet het bedrag stijgen, meldt loonstrookverwerker ADP.

Het gaat om mensen die tussen de 2000 en 2750 euro bruto per maand verdienen. Voor wie fulltime werkt (40 uur) tegen het minimumloon, betekent dit een flinke meevaller: 188 euro extra vakantiegeld vergeleken met vorig jaar. Ook mensen die 36 uur werken krijgen meer: 236 euro.

Pech

Maar parttimers die rond de 1000 euro per maand verdienen, hebben pech. Zij krijgen juist minder vakantiegeld, en wel 213 euro minder dan in 2024. Ook parttimers die tot 1750 euro verdienen krijgen een paar euro minder. Mensen die parttime werken en 2000 euro verdienen, hebben wel weer geluk: zij krijgen er 145 euro bij.

Mensen die modaal verdienen, krijgen dit jaar ook iets minder vakantiegeld. Voor iemand met een inkomen van 3588 euro per maand gaat het om een daling van 8 euro. Voor mensen die anderhalf keer modaal verdienen, gaat het ook iets omlaag (11 euro). Alleen wie twee keer modaal of meer verdient, ziet geen verandering in het vakantiegeld.

ADP heeft bij de berekeningen de effecten van belastingmaatregelen en de stijging van het minimumuurloon meegenomen. Er is geen rekening gehouden met algemene loonstijgingen, die bijvoorbeeld in cao's zijn afgesproken.

Het vakantiegeld wordt zoals gebruikelijk in mei uitbetaald.

Hart van Nederland/ANP