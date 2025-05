Dit is waarom je je loonstrookje deze maand extra goed moet checken

Wie in mei vakantiegeld ontvangt, doet er goed aan de loonstrook extra goed na te kijken. Volgens het Nationaal Loonstrookonderzoek 2025, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van hr-flexbedrijf Payingit, heeft 34 procent van de werkenden weleens een fout ontdekt op zijn of haar loonstrook.

Het gaat daarbij meestal om verschillen van een paar tientjes, maar 10 procent van de werkenden zag zelfs een afwijking van meer dan 100 euro. Daarbij komt het vaker voor dat mensen te weinig ontvangen dan te veel.

Wat doen mensen eigenlijk met hun vakantiegeld?

Kans op fouten vooral in mei

Volgens Cees Maat, directeur van Payingit, is de kans op fouten deze maand extra groot. "De opbouw of uitbetaling van vakantiegeld is iets anders dan het maandelijkse loon en we zien dat de uitkering niet altijd goed gaat", zegt hij. Vooral bij middelgrote bedrijven (10 tot 50 werknemers) worden fouten gemeld: 47 procent ontdekte daar ooit iets foutiefs. Bij kleine en grote bedrijven ligt dat percentage rond de 29 procent.

Opvallend is dat jongeren tot 35 jaar vaak geen actie ondernemen. Slechts 21 procent van hen meldt een fout, terwijl 55-plussers dit in 97 procent van de gevallen wél doen. Ook werknemers met een vast contract trekken sneller aan de bel dan flexwerkers.

Volgens Maat komt dat doordat jongeren soms minder ervaring hebben met loonstroken of het lastig vinden om het gesprek aan te gaan. "Werkgevers kunnen daarin echt het verschil maken door loonstroken beter toe te lichten en actief aan te moedigen om vragen te stellen", zegt hij. "Een open houding voorkomt fouten én versterkt het vertrouwen."