Vaste lasten nemen minder grote hap uit salaris Nederlanders dan in 2017

Nederlandse huishoudens zijn beter bestand tegen financiële tegenvallers dan acht jaar geleden, blijkt uit een nieuwe analyse van ABN AMRO. In het AD laat de bank weten dat de inkomens sinds 2017 harder gestegen dan de vaste lasten, ondanks de stevige inflatie van de afgelopen jaren. Toch voelt dat voor veel mensen anders.

De zorgpremie stijgt ieder jaar met gemiddeld 11 euro. Voor veel mensen is het inmiddels bijna niet meer te betalen. Ook dit jaar ging de premie weer omhoog. In de bovenstaande video vertellen mensen op straat wat zij tegenwoordig (maandelijks) betalen voor zorg.

"We hebben tegenwoordig minder van ons inkomen nodig voor vaste lasten", zegt Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN AMRO in de krant. Daarmee doelt ze op onvermijdelijke kosten zoals huur, energie en zorg. Huishoudens houden daardoor meer over voor onverwachte uitgaven dan in 2017. De conclusie van het onderzoek noemt Phlippen opvallend: "Het druist in tegen het gevoel dat een deel van de bevolking heeft over zijn financiële situatie."

De bank analyseerde de geanonimiseerde bankgegevens van 340.000 huishoudens. Daaruit blijkt dat, ondanks de energiecrisis en hoge inflatie, de inkomens van zowel werkenden als gepensioneerden en mensen met een uitkering nog sneller zijn gestegen dan de vaste uitgaven.

‘Sticker-effect’

Volgens Phlippen speelt het ‘sticker-effect’ daarbij een grote rol: "Dagelijks zien mensen in supermarkten hogere prijzen op de stickers. Dat blijft hangen. Het hogere salaris zie je niet terug op het schap." Volgens de econoom leidt dat tot een scheef beeld van de werkelijke koopkracht.

Ook uitgaven in supermarkten en horeca tellen officieel niet mee als vaste lasten. "Een varkenshaasje op vrijdag valt niet onder noodzakelijke uitgaven", legt Phlippen uit. Toch stelt ze dat de hogere prijzen ook in die categorieën gecompenseerd zijn door de inkomensstijging.