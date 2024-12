Vaste lasten schieten in 2025 omhoog: gemiddeld gezin betaalt 500 euro extra

De vaste lasten voor een gemiddeld gezin stijgen komend jaar veel harder dan de inflatie. Een gemiddeld gezin betaalt in 2025 bijna 500 euro meer aan vaste lasten, meldt prijsvergelijker Keuze.nl op basis van eigen onderzoek. De lasten vallen daarmee ruim 120 euro hoger uit dan op basis van de inflatie te verwachten is. De prijsstijging is vooral te wijten aan duurdere verzekeringen.

De zorgpremies voor 2025 zijn bekendgemaakt, met flinke stijgingen bij bijna alle verzekeraars. In bovenstaande video zie je wat dit betekent voor jouw portemonnee.

Een gezin met twee volwassenen, twee kinderen, een koopwoning en auto betaalt komend jaar 474 euro meer aan vaste lasten dan in 2024 door stijgende premies en abonnementskosten. De kosten nemen daarmee aanzienlijk harder toe dan de verwachte inflatie van 3,2 procent in 2025.

De kosten zijn berekend op basis van de meest gangbare abonnementen en contracten binnen gezinnen, samen met de gemeentelijke belastingen. Huur- of hypotheeklasten zijn niet meegenomen.

Zorgverzekering fors duurder

Er zit volgens Keuze.nl een aanzienlijk verschil tussen de verschillende soorten vaste lasten. Zo blijven de kostenstijgingen van internet- en mobiele abonnementen naar verwachting redelijk beperkt, terwijl veel gangbare verzekeringen komend jaar fors stijgen. De zorgverzekering wordt met ongeveer 288 euro fors duurder komend jaar, de autoverzekering volgt met een kostenstijging van 97,80 euro voor de gemiddelde gezinssituatie. Voor de woonverzekering betalen gezinnen een kleine 60 euro meer in 2025.

Niet alle kosten gaan omhoog in 2025. De energierekening zal voor een gemiddeld gezin met een vast energiecontract zonder zonnepanelen zelfs iets lager worden. Dat komt doordat de energietarieven iets lager zijn ten opzichte van begin 2024 en de energiebelasting komend jaar ook lager is. De rekening wordt wel hoger voor gezinnen met een variabel energiecontract.

