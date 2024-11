Tel uit je winst: verhogen eigen risico zorgverzekering kan paar honderd euro opleveren

Wie voor 2025 overstapt op een andere zorgverzekering kan tot 264 euro per jaar besparen. Dat heeft vergelijkingssite Overstappen.nl berekend. Wie het eigen risico verhoogt tot 885 euro per jaar, bespaart minimaal 5 en maximaal 22 euro per maand. Ondanks deze winst blijft het verhogen van het eigen risico een gok.

Stevie kan inmiddels haar zorgpremie niet meer betalen. Bekijk in de video hierboven haar verhaal.

Het einde van het jaar nadert en dat betekent naast Sinterklaas, Kerstmis en vuurwerk afsteken, ook dat er weer gewisseld kan worden van zorgverzekering. Het afsluiten van een zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont en of werkt. Daarbij geldt een standaard eigen risico van 385 euro per jaar. Gemaakte zorgkosten gelden tot dat bedrag (deels) voor eigen rekening totdat de grens van 385 euro is bereikt.

Gebruik je zorg terwijl je eigen risico op is? Dan betaalt de zorgverzekeraar de rekening. Een eigen bijdrage kan wel van toepassing zijn. Consumenten kunnen ervoor kiezen om het eigen risico met 100 euro te verhogen tot maximaal 885 euro per jaar. Hoe hoger het eigen risico, des te meer korting de verzekerde krijgt op zijn of haar zorgpremie.

De gemiddelde zorgpremie met een eigen risico van 385 euro per jaar komt uit op 157,96 euro. Hierbij is rekening gehouden met 66 verzekeringen van verschillende aanbieders. Deze premie geldt voor de basisverzekering zonder aanvullend zorgpakket. Fysiotherapieën en bijvoorbeeld tandartskosten zijn volledig voor eigen rekening.

Tot 22 euro per maand korting

Wie de zorgpremie wil drukken, kan ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen. Wie het eigen risico opschroeft tot maximaal 885 euro, krijgt bij verzekeringsmaatschappijen ONVZ en VvAA met 22 euro per maand de hoogste korting. Dat komt neer op 264 euro per jaar. Ondanks de aantrekkelijke korting, kan het onverstandig zijn om het eigen risico te verhogen, zo waarschuwt de Consumentenbond. "Je eigen risico vrijwillig verhogen is niet slim als je veel zorgkosten uit de basisverzekering verwacht. Kies ook niet voor een hoger eigen risico als je het bedrag van je verplichte en vrijwillige eigen risico niet achter de hand hebt." Wie zijn of haar eigen risico verhoogt, moet dus gedurende het jaar rekening houden met onverwachte zorgkosten en de bijbehorende kosten.

Het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering kan tot en met 31 december 2024. Sluit je geen nieuwe verzekering af? Dan wordt je huidige verzekering op basis van de nieuwe premie automatisch verlengd.