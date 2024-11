Vanaf deze datum kan je een nieuwe zorgverzekering afsluiten of wijzigen

Einde van het jaar komt in zicht, dat betekent ook het einde van je zorgverzekering van 2024. In november maken alle zorgverzekeraars hun polisvoorwaarden en premie bekend. Vanaf dat moment is het dan ook weer mogelijk om te wisselen van zorgverzekering en zorgverzekeraar.

In een jaar kan veel veranderen, dus daarbij ook je zorgbehoeften. Even uitzoeken of je zorgverzekering nog bij je past is dan ook van belang, anders betaal je wellicht in 2025 veel meer voor minder zorg. Binnenkort verstrijkt de datum voor alle zorgverzekeraars om hun polisvoorwaarden en premie bekend te maken.

De zorgpremie gaat in 2025 weer omhoog. We gaan ongeveer een tientje per maand meer betalen, blijkt uit plannen van het kabinet. Voor veel mensen is het nu al bijna niet te doen en ook veel jongeren hebben er moeite mee. Zo ook Stevie, die zijn verhaal vertelt in de video hierboven.

Bekendmaking polisvoorwaarden en premie

Alle zorgverzekeraars hebben tot uiterlijk 12 november om hun polisvoorwaarden en premie bekend te maken. Een aantal zorgverzekeraars hebben dit al eerder bekend gemaakt, maar de meesten wachten tot de 12e. Deze nieuwe polisvoorwaarden en premies krijg je van je zorgverzekeraar via de post of in de mail.

Door veranderingen in de premie en mogelijk ook in je leven is het verstandig om te kijken of je zorgverzekeraar nog bij je zorgbehoeftes passen. Heb je komend jaar meer of juist minder zorg nodig? Wordt nog wel alles gedekt wat je nodig hebt? Wanneer alle premies bekend zijn gemaakt op 12 november is het mogelijk om over te stappen.

Het is goed om de tijd te nemen en te kijken welke zorgverzekering bij je behoeftes past. Let alleen wel op dat je uiterlijk op 31 december bent overgestapt. Je nieuwe polis gaat dan in vanaf 1 januari 2025. In sommige gevallen is het ook mogelijk om na 1 januari 2025 nog te wisselen van zorgverzekering, maar voor de meeste polissen geldt dit niet. Dus wissel op tijd.