Bijna derde van arme Nederlanders heeft problematische schulden

Bijna een derde van de Nederlanders die in armoede leven kampt met problematische schulden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente cijfers over 2023. Bij mensen die net boven de armoedegrens leven, komen problematische schulden volgens het CBS in ruim een vijfde van de gevallen voor.

Volgens het CBS valt iemand onder de armoedegrens als er na het betalen van vaste lasten te weinig geld overblijft voor basisbehoeften. In totaal leefden vorig jaar 540.000 mensen onder die grens. Voor het eerst heeft het statistiekbureau gekeken naar de link met schulden, waaruit blijkt dat 163.000 mensen in die groep problematische schulden hadden.

Het CBS baseert dit op meerdere registraties, zoals schulden bij de Belastingdienst, openstaande zorgpremies en verkeersboetes. Ook gegevens van het Bureau Kredietregistratie (BKR) worden meegenomen.

Jop (25) bouwde ruim 8.000 euro schuld op, maar werkt zich nu stap voor stap schuldenvrij. Bekijk zijn verhaal:

Schuld bij de Belastingdienst

De groep die het CBS 'bijna-arm' noemt, mensen met een inkomen tot 25 procent boven de armoedegrens, heeft vaak ook weinig spaargeld of financiële buffers. In die groep, van 1,2 miljoen mensen, hadden 265.000 mensen problematische schulden. Dat aandeel ligt iets lager dan onder de armen.

Van de arme mensen met schulden had ruim de helft te maken met de Belastingdienst. Vier op de tien stonden geregistreerd bij het BKR. Bij de bijna-armen kwam een BKR-registratie juist het vaakst voor, gevolgd door schulden bij de Belastingdienst.

Meer mensen in de schulden

Vergeleken met twee jaar eerder is het aantal mensen met problematische schulden toegenomen. Die stijging was het sterkst bij mensen die net boven de armoedegrens zitten. Volgens het CBS kwam dit doordat veel bijstandsontvangers dankzij de energietoeslag nét iets meer inkomen hadden en daarmee niet langer als arm golden.

