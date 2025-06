Nieuwe wetten en regels vanaf 1 juli: dit betekent het voor je portemonnee

Het is weer zover: de eerste helft van 2025 zit erop. Op 1 juli gaan er zoals altijd flink wat nieuwe regels en wetten in. Ook financieel zal het een en ander gaan veranderen. In dit artikel zetten we deze veranderingen op een rij.

Sociale huurwoningen

Woon je in een sociale huurwoning? Dan kun je vanaf 1 juli 2025 te maken krijgen met een hogere huur. Verhuurders mogen de huur met maximaal 5 procent verhogen, als je kale huur nu 350 euro of meer is. Betaal je minder dan 350 euro? Dan mag de huur met maximaal 25 euro per maand omhoog.

De landelijke huurdersvereniging organiseerde vrijdag een protest bij het Haagse hoofdkantoor van brancheorganisatie Aedes, waar woningcorporaties onder vallen. Huurders eisen dat er geluisterd wordt naar hun zorgen. Je ziet het in de video hierboven.

Ook huurders van een sociale huurwoning met een hoger middeninkomen of hoog inkomen kunnen vanaf 1 juli 2025 een extra huurverhoging krijgen. Voor middeninkomens mag de huur met maximaal 50 euro per maand omhoog, voor hoge inkomens is dat maximaal 100 euro. Deze regeling geldt voor zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders.

Minimumloon en uitkeringen stijgen

Het minimumloon stijgt vanaf 1 juli met 2,4 procent. Een fulltime werknemer gaat hierdoor zo'n 58 euro per maand meer verdienen. Ook de minimumjeugdlonen stijgen. Een 20-jarige krijgt straks minimaal 11,52 euro per uur, waar dat nu nog 11,25 euro is. Voor een 16-jarige stijgt het minimumloon van 4,85 naar 4,97 euro per uur.

Uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld, zoals de bijstand, stijgen mee. Alleenstaanden in de bijstand ontvangen straks 1369,06 euro per maand, dat was 1345,45 euro. Gehuwden of samenwonenden gaan van 961 naar 977,90 euro per maand.

Kinderalimentatie krijgt voorrang bij schulden

Kinderalimentatie krijgt voortaan een hogere prioriteit bij het aflossen van schulden. Dat betekent dat deze betalingen eerst moeten worden voldaan, voordat andere schulden aan de beurt zijn. De overheid hoopt dat hierdoor vaker en sneller kinderalimentatie wordt betaald.