Storm Amy: her en der flinke schade, enorme windvlaag in Stadskanaal

De harde wind die gepaard komt met storm Amy zorgt deze zaterdag door heel het land voor heel wat ongemak. Ook is er her en der wat schade, zoals omgevallen bomen. Er komen heel wat meldingen bij de hulpdiensten binnen, al lijkt het wel mee te vallen met de grootte van de problemen. Behalve in Stadskanaal, daar heeft een valwind voor meer spanning gezorgd.

Het is vooral ongemak dat de klok slaat, zo zijn in een aantal provincies (waaronder Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland) buitenactiviteiten afgezegd of verplaatst naar een andere datum of locatie. De herdenking van de Bijlmervliegramp zaterdag is deels naar binnen verplaatst, meldt lokale omroep AT5. Het KNMI heeft voor bijna heel de middag code geel afgegeven. In sommige gebieden loopt deze waarschuwing zelfs langer, tot zondagochtend.

Vlieg op met je storm

Op Schiphol zijn ook een flink aantal vluchten geschrapt vanwege de harde wind. Van en naar de luchthaven vliegen nu 150 toestellen minder. Het overgrote deel daarvan is van KLM. Passagiers zullen worden omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare vlucht. Noordelijker in het land, bij de Waddeneilanden, heeft rederij Doeksen een aantal veerboten van en naar Vlieland en Terschelling uit de vaart genomen. Naast de harde wind maakt het extreme hoogwater varen gevaarlijk. Ook zondag zijn er vaarten geannuleerd.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers extra alert te zijn en de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. Ook is het altijd slim om vooraf de route na te gaan, bijvoorbeeld om eventuele aanwezige (lange) files te omzeilen.

Ravage in de straten

In onder andere Noord-Brabant waaiden enkele bomen over de weg. Maar in het noorden van het land ging Amy ook flink tekeer, want in Stadskanaal heeft een enorme windvlaag voor ravage gezorgd in een aantal straten. Er vloog van alles door de lucht, zoals tuinmeubilair. Bomen gingen omver, dakpannen werden van de woningen geblazen en zijn schuttingen in een horizontale stand terechtgekomen.