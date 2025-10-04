Terug

Code geel uitgebreid: storm Amy bereikt hele land

Vandaag, 07:28

Het KNMI heeft de weerwaarschuwing vanwege storm Amy uitgebreid. De waarschuwing was eerder al afgekondigd voor Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, het IJsselmeergebied, de Waddenzee en de Waddeneilanden. Inmiddels is code geel in het hele land actief.

In het hele kustgebied worden in de vroege ochtend zware windstoten verwacht. Vooral rond zonsopkomst kan het ook verder landinwaarts stevig waaien. De precieze tijden verschillen per provincie.

Windstoten

In Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland geldt code geel van 13.00 uur tot 18.00 uur. In het IJsselmeergebied waait het nog hard tot 0.00 uur en op de Waddenzee en de Waddeneilanden is de waarschuwing tot zondagmiddag 16.00 uur van kracht. In Limburg zwakt de wind na 09.00 uur weer af.

Het KNMI waarschuwt weggebruikers en watersporters om extra alert te zijn, omdat windstoten plotseling kunnen toenemen.

Door ANP

