Ook zondag vluchten geschrapt om storm Amy

Na de nodige overlast, schade en ongemak zorgt storm Amy ook zondag nog voor problemen. Op Schiphol ziet KLM zich gedwongen om nu al tien retourvluchten te annuleren. Getroffen passagiers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en omgeboekt naar de eestvolgende beschikbare vlucht.

Op zaterdag werden al 150 vluchten geschrapt op de grootste luchthaven van ons land. Een goed deel daarvan was ook van KLM, wat niet heel gek is gezien die luchtvaartmaatschappij zijn thuishaven heeft aldaar.

Ware ravage

Storm Amy gaf zaterdag zware windstoten en het KNMI riep voor het hele land code geel uit. Deze duurt in sommige gebieden nog tot zondagochtend. In Stadskanaal zorgde het noodweer voor een ware ravage. Er vloog in de Groningse plaats van alles door de lucht, zoals dakpannen en een trampoline. Ook gingen op meerdere locaties in het land bomen omver.

Bij de storm komen zware windstoten voor, soms tot wel 80 tot 90 kilometer per uur aan de kust, met uitschieters tot 100. Landinwaarts tot een stevige 75 kilometer per uur.