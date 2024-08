Schimmels en bacteriën dwingen tientallen bewoners Enschede te verhuizen na waterschade

Bewoners van ruim vijftig huizen in de Enschedese wijken Pathmos en Stadsveld moeten door waterschade verhuizen. Door overstromingen op 21 juli als gevolg van extreme regenval heeft rioolwater de huizen dusdanig beschadigd dat bacteriën en schimmels risico's vormen voor de gezondheid. Er worden andere woningen gezocht voor de bewoners.

Woningcorporatie Woonplaats is de eigenaar van de huizen aan de Ververstraat, Pathmossingel, Willem de Clercqstraat en de Warmoesstraat. Samen met de gemeente heeft de corporatie de bewoners op de hoogte gesteld van het "ingrijpende nieuws".

Woningen pas volgend jaar weer bewoonbaar

Volgens de partijen blijkt uit onderzoek van de GGD dat het ongezond is om in de woningen te blijven, dit omdat rioolwater in de vloeren en muren is getrokken.

Het is nog niet precies duidelijk hoe lang het herstellen van de woningen gaat duren: "De woningen zijn zodanig aangetast dat het herstel van de beschadigde woningen minimaal een half jaar gaat duren", aldus Leon Buiting, directeur van De Woonplaats.

Woning verlaten

Mensen moeten zo snel mogelijk hun huis verlaten. Sommigen staan op een camping, anderen wonen tijdelijk bij familie, vrienden of in hotels. Diepemaat spreekt van "een afschuwelijke situatie" waarin mensen terecht zijn gekomen. "We begrijpen hoe verschrikkelijk het is om plotseling huis en haard te moeten verlaten. We voelen daarin met jou en de andere bewoners mee", schrijven de gemeente en woningcorporatie.

Ook bij andere huizen in Enschede is sprake van wateroverlast, onder meer bij het Janninkscomplex in het centrum van de stad. Nader onderzoek moet nog uitwijzen welke maatregelen daar nodig zijn.

Veel wateroverlast door regen

Op zondag 21 juli viel er dusdanig veel regen in Twente dat straten blank kwamen te staan. Onder andere de snelwegen A1 en A35 liepen onder, in Enschede, Losser en Oldenzaal kwamen straten, tunnels, huizen en parkeergarages onder water te staan.

