Snelweg A1 onderwater door hevige regenval

De zware regenval zorgt ook in het noorden en oosten van het land voor flink wat problemen. In verschillende plaatsen in Groningen, Overijssel en Drenthe zijn volgens lokale media straten ondergelopen. En ook op de snelweg bleef het niet droog: een deel van de A1 bij De Lutte liep onder.

Uit onder meer Enschede, Emmen, Emmer-Compascuum, Musselkanaal, Oldenzaal en Siddeburen kwamen meldingen van wateroverlast. Ook in de stad Groningen leidde de regenval tot wateroverlast. De A1 liep dus onder bij De Lutte, in de richting van Duitsland. De rijbaan in de richting van de oosterburen is dan ook afgesloten.

Omrijden maar

De brandweer moet er daar aan te pas komen om het water weg te pompen. Hoe lang de vertraging momenteel is, is niet bekend, maar rond 20.00 uur moesten weggebruikers rekening houden met een uur extra reistijd. Omrijden kan via de A35, meldt Rijkswaterstaat.

Eerder op vrijdag ontstond in Noord-Brabant en Limburg al wateroverlast. Onder meer in Maastricht en Beek kwamen daardoor straten onder water te staan. Putdeksels en zelfs complete putten in straten kwamen daardoor ook nog eens omhoog.

ANP