Zo trok code oranje over Nederland: binnen no-time was het donker

Er werd dinsdagmiddag en -avond gewaarschuwd voor extreem weer, in een paar uur tijd werd er veel regen, onweer en mogelijk hagel verwacht, reden genoeg voor het KNMI om code oranje uit te geven. Hoe verliep de avond? Waar ging het nou echt los en waar viel het wel mee?

De eerste provincies die te maken kreeg met de felle regen- en onweersbuien waren Zeeland en Noord-Brabant. De eerste dreigende wolken kwamen waren te zien bij de Nederland-Belgische grens. De onderstaande foto's zijn gemaakt in het Zeeuwse Ritthem, vlakbij Vlissingen:

Beeld: Provicom

Beeld: Provicom

Ook bij Hapert (Noord-Brabant) was de dreigende lucht goed te zien:

Beeld: SQ Vision

Shelfcloud boven Vlissingen

In de dreigende lucht zitten flinke onweers- regenbuien die gepaard kunnen gaan met harde windstoten en zelfs mogelijk hagel.

In onder meer Vlissingen was rond 17.40 uur een zogenoemde shelfcloud te zien, ook wel plankwolk of boogwolk genoemd. Dat is een bijzondere wolkenvorm die wordt gevormd doordat warme lucht aan het aardoppervlak in aanraking komt met koude lucht die met de onweersbui meekomt.

Door die harde windstoten werd er in de avond besloten om de hogesnelheidslijn (HSL) op bepaalde plekken niet te laten rijden. Zo reed de trein niet tussen Breda en Rotterdam. Ook op het traject Amsterdam - Rotterdam reed de trein tijdelijk niet.

Straten blank en omgevallen bomen

Bij Nuenen, vlakbij Eindhoven, begon het aan het begin van de avond ook te rommelen. Volgens een correspondent was er zelfs een mini-windhoos te zien: "Het werd snel donkerder en donkerder, in de wolken waren er flitsen te zien. Ook draaiden de wolken rap om elkaar heen, en was er korte tijd een soort slurf te zien. De slurf raakte de grond niet en viel daarna weer uit elkaar".

Beeld: SQ Vision

Beeld: SQ Vision

Rond 19.30 uur kleurde Zeeland weer groen, de overlast viel in die provincie mee volgens Omroep Zeeland. Omroep Brabant meldt dat onder meer in Oirschot en Hulsel straten blank staan en dat er bomen zijn omgevallen.

Verwachte schade blijft uit

De verwachte schade blijft in veel regio's voorlopig uit. In Zoetermeer liep een viaduct onder water. Voertuigen moesten afremmen om met gepaste snelheid door het water te rijden. Een groepje jongeren kijkt vanaf de kant toe hoe automobilisten zich door de water manoeuvreren.

De bliksem sloeg in bij een woning in Eindhoven en waaiden er meerdere bomen om in Netersel. Rond 21.30 uur kleurde het westen van het land weer groen. In Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland en op de Waddeneilanden was de kleurcode nog wel langer van kracht.