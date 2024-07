Code oranje vraagt dinsdag om strenge maatregelen: 'Ga niet douchen'

Het is eind van de middag weer oppassen geblazen: voor het hele land is code oranje afgegeven. Er zijn zware onweersbuien in aantocht, het gaat hard waaien en veel regenen en hagelen. Gelukkig kun je je hier volgens het Rode Kruis prima op voorbereiden.

Het beste is natuurlijk om binnen te blijven, daar ben je het veiligst. Maar ook dan is het volgens de hulporganisatie goed om de volgende maatregelen te treffen:

Sluit ramen en deuren

Blijf uit de buurt van elektrische kabels

Ga niet in bad of onder de douche

In een auto met gesloten dak zit je relatief veilig

Ook in een metalen boot met dichte kooi zit je meestal goed

Ben je onverhoopt buiten en kun je niet snel naar binnen, denk dan hieraan:

Blijf weg bij bomen. Bomen trekken bliksem aan

Blijf uit de buurt van hoge gebouwen en ijzeren hekken

Ga gehurkt zitten als je je in een open veld bevindt. Duik ineen met je voeten tegen elkaar. Let op: ga niet languit liggen

Ga direct uit het water zodra je donder hoort

Grote hagelstenen

Naast onweer wordt er ook neerslag verwacht. Plaatselijk kan er dinsdag meer dan 40 millimeter regen vallen in een korte tijd, verwacht het KNMI. Daarnaast moeten we rekening houden met zware windstoten tot 100 kilometer per uur en hagelstenen van tot wel 4 centimeter doorsnee.