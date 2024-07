Code oranje vanwege zware onweersbuien en enorme hagel: zo laat kun je noodweer verwachten

Het KNMI heeft voor dinsdagavond code oranje afgegeven. In het hele land worden zware onweersbuien verwacht, met plaatselijk veel regen, intensief onweer en grote hagel. Hoe laat gaat het bij jou los? Je leest het hier.

Plaatselijk kan meer dan 40 millimeter regen vallen in een korte tijd, verwacht het KNMI. Daarnaast moeten we rekening houden met zware windstoten tot 100 kilometer per uur en hagelstenen van tot wel 4 centimeter doorsnee.

Zo laat geldt code oranje bij jou Drenthe : 20.00 uur tot 00.00 uur

Flevoland : 18.00 uur tot 22.00 uur

Friesland : 19.00 uur tot 23.00 uur

Gelderland : 18.00 uur tot 22.00 uur

Groningen : 20.00 uur tot 00.00 uur

IJsselmeergebied : 18.00 uur tot 22.00 uur

Limburg : 18.00 uur tot 22.00 uur

Noord-Brabant : 17.00 uur tot 21.00 uur

Noord-Holland : 18.00 uur tot 22.00 uur

Overijssel : 19.00 uur tot 23.00 uur

Utrecht : 18.00 uur tot 22.00 uur

Waddenzee : 19.00 uur tot 23.00 uur

Waddeneilanden : 19.00 uur tot 23.00 uur

Zeeland : 16.00 uur tot 20.00 uur

Zuid-Holland: 17.00 uur tot 21.00 uur