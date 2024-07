Waarschuwing voor intensieve onweersbuien en grote hagel: KNMI geeft code oranje af

Het KNMI heeft voor dinsdagavond code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien. Vanaf het einde van de middag in het zuidwesten en in de avond in de rest van het land worden er zware onweersbuien verwacht, met plaatselijk veel regen, intensief onweer en grote hagel.

"Door blikseminslag, wateroverlast, het omwaaien van voorwerpen en bomen en grote hagelstenen kan er schade en overlast ontstaan. Vooral voor buitenactiviteiten en het verkeer kunnen deze onweersbuien gevaarlijk zijn", schrijft het KNMI op de website.

Overdag is het dinsdag nog stralend weer, met 25 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. In Limburg zou zelfs de tropische 30 graden kunnen worden aangetikt.

Hagelstenen tot 4 centimeter

Maar de dag wordt afgesloten met enkele stevige onweersbuien. Plaatselijk kan meer dan 40 millimeter regen vallen, verwacht het KNMI. Daarnaast moeten we rekening houden met zware windstoten tot 100 kilometer per uur en hagelstenen van tot wel 4 centimeter doorsnee.

De storm trekt vanuit het zuidwesten ons land binnen.