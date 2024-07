Zware windstoten tot 90 km/u in aantocht, KNMI geeft code geel af

Het KNMI waarschuwt met code geel voor zware windstoten in het noordwesten op zaterdag. Vooral in de middag is kans op windstoten van 75 tot plaatselijk 90 kilometer per uur, aldus het weerinstituut.

Het wordt een dikke windkracht 7 aan de kust, misschien wel even tippend aan stormachtig met windkracht 8, aldus weerman van Hart van Nederland Robert de Vries. Er vallen daarbij buien, mogelijk een enkele met onweer.

De code geel geldt voor de provincies Noord-Holland en Friesland, de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. Voor al die plekken loopt de waarschuwing op dit moment voor zaterdag vanaf 12.00 tot 19.00 uur.

Waarschuwing

Met code geel geeft het KNMI aan dat er kans is op gevaarlijk weer en dat het raadzaam is op te letten, vooral onderweg. De zware windstoten kunnen vooral fietsers, vrachtwagens en auto's met aanhanger of caravan parten spelen.

Ook kan er overlast zijn bij buitenactiviteiten, zoals (water)sport en evenementen, is er kans op ongelukken door het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen en is er kans op schade aan huizen en gebouwen.