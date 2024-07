Flinke wateroverlast in Zuid-Limburg: hele putten komen omhoog

Zware regenval veroorzaakt vrijdag overlast op diverse locaties in Zuid-Limburg. In Geulhem en Berg en Terblijt komen putten omhoog, terwijl het terrein van tankstation Knuvelkes in Eijsden onder water staat.

Volgens Meteo Limburg viel er voor vrijdag 10.00 uur in de regio tussen Maastricht, Margraten en Eijsden op veel plaatsen meer dan 30 millimeter regen. Gemiddeld valt er in de regio in de hele maand juli zo'n 60 mm.

Putten komen omhoog

Op diverse locaties in Maastricht, Eijsden, Cadier en Keer, en Berg en Terblijt melden burgers wateroverlast, waarbij vooral de rioleringen moeite hebben met de grote hoeveelheid water.

In Geulhem worden hele putten naar boven gedrukt omdat de riolering het regenwater niet kan verwerken. De Geulweg bij de Geulhemermolen staat onder water.

Beeld: Track88

Beeld: Track88

Beeld: Track88