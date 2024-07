Wateroverlast in zuiden van het land door zware regenbuien, water loopt huizen binnen

In Noord-Brabant en Limburg is op sommige plaatsen wateroverlast ontstaan na hevige regenval. Er zijn putdeksels omhoog gekomen, er staan straten blank en er is een dak ingestort.

In het Noord-Brabantse Veldhoven staan enkele straten blank. Het water loopt daar bij huizen naar binnen. De brandweer is bezig om het water weg te pompen.

Het dak van een distributiecentrum in Veghel is dinsdagmiddag gedeeltelijk ingestort als gevolg van de hevige regenval. "De vermoedelijke oorzaak is een verstopte afloop, waardoor water niet kon weglopen. Door het gewicht hiervan is het dak ingestort."

Limburg

En ook in Limburg was het raak. Sinds de middag viel het daar met bakken uit de lucht. Op de Bemelerweg in Maastricht kwamen rond 20.00 uur putdeksels omhoog door de waterdruk. Ook is er een kelder ondergelopen. De straat ligt vol water en modder.