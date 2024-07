Dak stort gedeeltelijk in bij distributiecentrum in Veghel

Het dak van een distributiecentrum in Veghel is dinsdagmiddag gedeeltelijk ingestort. Er vielen geen gewonden.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Noord vond het incident plaats rond 15.30 uur in een oud pand. "De vermoedelijke oorzaak is een verstopte afloop, waardoor water niet kon weglopen. Door het gewicht hiervan is het dak ingestort."

Lokale media melden dat het gaat om het voormalige distributiecentrum van Jumbo aan De Amert in Veghel.