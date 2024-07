Na regen komt zonneschijn: later deze week wordt het warmer

"Ochtendrood brengt volgens de volksweerkunde water in de sloot. En dat gaan we merken vandaag", weet meteoroloog Dennis Wilt te melden dinsdagochtend. Vanuit het zuiden trekken er zware regenbuien het land binnen en gaat het vrijwel overal in hele land regenen. Maar er gloort hoop aan het einde van de regentunnel want de temperatuur gaat de komende dagen stijgen.

In het zuidoosten van het land regent het in de ochtend al op veel plekken. Waar het in de ochtend nog wel mooi weer is, is in het noord en noordoosten van het land. "Op verschillende plaatsen in Drenthe, Friesland en in de kop van Noord-Holland begint de dag nog wel fraai. Maar in de middag komt er ook daar meer regen aan", vertelt Wilt verder.

De temperaturen liggen aardig bij elkaar, in het zuiden wordt het zo'n 17 graden en in het noorden ligt het een graad lager. Verder staat er weinig wind waardoor veel regenbuien lokaal blijven hangen.

Regenachtige middag

In de middag gaat het vrijwel over regen in het land. "Alhoewel, in de noordwesthoek van Noord-Holland kan het de hele dag nog fraai weer worden en heeft de zon nog een kans om door te breken", vertelt Wilt verder. In het zuidoosten valt de meeste regen en daar kan ook nog een klap onweer tussen zitten.

De temperatuur komt uit op 22 graden in Limburg, het oosten van het land en het noordoosten. Aan de kust is het met 18 graden een stuk koeler. De wind speelt met windkracht 3 nog steeds niet een rol van betekenis.

Kletsnatte maand

De regen kan in het zuidoosten ook voor regenoverlast zorgen. Lokaal kan er sprake zijn van meer dan 50 millimeter, bijna evenveel als gemiddeld in de hele maand juni valt. De dinsdagavondspits kan door het slechte weer extra druk verlopen.

Aangezien juni al kletsnat verliep, kan de natte bodem de vele regen niet opnemen en komt deze direct in sloten terecht. "Lokale rivieren zullen door zware buien zeker stijgen deze week." Dat geldt vooral voor kleine rivieren in Nederland en Duitsland. Doordat het droog is in de Alpen daalt het waterpeil van de Rijn na hoogwater eerder deze maand nog altijd. Donderdag en vrijdag worden nog enkele stevige regen- en onweersbuien verwacht, daarna wordt het droger.

Rest van de week

In de nacht van dinsdag op woensdag verandert er niet heel veel en blijft het dus op veel plekken regenen. Morgenochtend en middag valt er alleen een bui in het binnenland en aan de kust kan de zon flink gaan schijnen. Donderdag begint de dag ook zonnig maar daarna volgt er weer regen en onweer.

Voor volgende week zien de voorspellingen er een stuk gunstiger uit en is de kans op stabiel zomerweer hoog.