Code geel vanwege zware regenval: meer dan 70 mm regen gevallen in Zuid-Limburg

De zware regenval heeft vrijdag voor aanzienlijke overlast gezorgd in Limburg. Volgens Weeronline is in Maastricht tot nu toe bijna 60 millimeter regen gevallen. In steden zoals Maastricht en Beek zijn straten onder water gelopen.

De brandweer is in Midden-Limburg druk bezig met meldingen van wateroverlast, meldt de hulpdienst vrijdagmiddag. Regionale media zoals L1 rapporteren dat ook in Eijsden, Cadier en Keer, en Berg en Terblijt de rioleringen de grote hoeveelheid water niet aankunnen.

Het KNMI heeft vanwege de zware regenval code geel afgekondigd voor het oosten en zuidoosten van het land. In Zuid-Limburg viel plaatselijk zeker 70 millimeter regen. In Zuid-Limburg en Noord-Brabant is code geel sinds 14.00 uur niet meer van kracht.

Elders in het oosten kan er vrijdagmiddag in zes uur tijd 20 tot 40 millimeter regen vallen, plaatselijk zelfs meer. Voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland blijft de waarschuwingscode gelden. Het KNMI verwacht dat het in de loop van de avond in deze provincies geleidelijk droog wordt.

Op sociale media, zoals X, stromen steeds meer beelden binnen van de wateroverlast in Limburg.

Hart van Nederland / ANP