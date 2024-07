Vandaag zonnig en droog, dit weekend druilerig en koud

Waar het vandaag nog rustig en zonnig weer is verandert dat beeld de komende dagen. Vooral het weekend gaat grotendeels nat en bewolkt verlopen. Vandaag is dat nog niet het geval. "Het wordt een best aardige dag", vertelt meteoroloog Jordi Huirne.

"De zon heeft vandaag best veel ruimte waardoor het, op de meeste plekken, nog een mooie dag gaat worden." De enige plek in Nederland waar in de ochtend nog een bui kan vallen is in het noordwesten van het land. "Vooral aan de kust kunnen de wolken wat dikker zijn en kan er een spat regen vallen. Verder blijft het op de meeste plekken droog."

De temperaturen in de ochtend liggen tussen de 14 en 17 graden en staat er zwak tot matig windje. De zon heeft dus al aardige start aan het begin van de ochtend. In de middag schiet het kwik omhoog in het zuiden van het land. In Zuid-Limburg wordt het 25 graden en ook in het oosten van het land kan het lokaal zomers worden. In het westen van het land wordt het niet warmer dan 20 graden. Aan de wind verandert er in de middag niets.

In de avond koelt het maar weinig af en blijft het overal droog. "Ook vanavond kunnen we nog lang genieten van de zon", vertelt Huirne verder.

Druilig weekend

In de loop van de nacht gaat het regenen en die buien trekken door tot en met morgen. "We gaan een druilerige vrijdag krijgen, de meeste neerslag gaat vallen in het zuiden en het oosten van het land." De zon zullen we morgen niet veel gaan zien. Het wordt ook niet warm, de temperatuur blijft steken rond de 18 graden. "Dat is een stuk lager dan de 23 of 24 graden die we normaal hebben rond deze tijd van het jaar", aldus Huirne.

Zaterdag is al iets minder druilerig dan de vrijdag maar de beste dag van het weekend is zondag. Dan krijgt de zon iets meer ruimte en wordt het langzaamaan weer warmer. Na het weekend wordt het weer zomers met hier en daar nog wel een verfrissend buitje. In de loop van volgende week belooft het droger te worden en krijgen we weer normale temperaturen voor de tijd van het jaar.