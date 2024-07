Zomer blijft voorlopig uit in Nederland: regenachtig weekend voor de boeg

De zomer is nog niet echt losgebarsten in Nederland en dat gaat dit weekend ook zeker nog niet gebeuren. Vrijdag wordt er flink wat regen verwacht, vooral in het zuiden en oosten van het land. In het noordwesten valt de regen mee. Met een doorstaande noordenwind voelt het kil aan in de regen, met middagtemperaturen van slechts 17 graden, terwijl het normaal rond deze tijd ongeveer 23 graden zou moeten zijn, aldus weervrouw Laura Osinga.

In de nacht naar zaterdag valt er vooral in het westen een enkele bui vanaf zee, terwijl het elders grotendeels droog blijft. De temperatuur daalt naar 13-14 graden bij een matige westenwind.

Weekend vol buien

Zaterdag verspreiden buien zich geleidelijk van west naar oost over het land. De matige tot vrij krachtige westenwind houdt de middagtemperaturen op slechts 18 graden.

Zondag is er opnieuw kans op buien in het grootste deel van het land als een kleine depressie richting Denemarken wegtrekt. Met een iets afnemende zuidwestenwind wordt het 19 graden aan de kust tot 22 graden verder landinwaarts. De zon zal ook regelmatig schijnen dit weekend.