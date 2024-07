Vanavond buiten de halve finale kijken? Het blijft op de meeste plekken droog!

Goed nieuws voor de Oranjesupporters die woensdagavond op het terras of in de tuin naar de halve finale willen kijken: het blijft op de meeste plekken gewoon droog. Met ongeveer 19 graden wordt het ook niet al te koud. Een prima avond dus om te aanschouwen hoe Oranje zichzelf naar de finale schopt!

In de nacht van woensdag op donderdag zou er in het zuidoosten van het land wel een bui kunnen vallen. Voor de rest is het droog, met wolkenvelden en opklaringen. Heel koud lijkt het niet te worden, met 14 tot 16 graden.

Zomerse donderdag

Donderdag is het op de meeste plaatsen droog en laat de zon zich ook van tijd tot tijd zien. Het kwik stijgt naar 18 graden in het noordwesten tot 23 graden in het oosten en zuidoosten. Al met al een prima zomerdag.

Vrijdag wordt het een ander verhaal, want dan hebben we te maken met veel bewolking en valt er regen. Het wordt gemiddeld een graad of 18. Vanaf zondag loopt de temperatuur geleidelijk weer op.