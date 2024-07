Zomervakantie in het zuiden, laatste loodjes voor noord en midden

Het schooljaar is voorbij in het zuiden van het land. De zomervakantie begint er. Die duurt tot en met 18 augustus. Sommige kinderen gaan vrijdag voor de laatste keer naar school, anderen hebben donderdag al de laatste schooldag gehad.

Onder de regio Zuid vallen heel Limburg en Zeeland, vrijwel heel Noord-Brabant en het zuiden van de provincie Gelderland, waaronder de steden Arnhem en Nijmegen.

Kinderen in het midden van het land moeten nog een week naar school. Zij hebben van 13 juli tot en met 25 augustus vakantie. De regio Noord is als laatste aan de beurt voor de vakantie. Die duurt daar van 20 juli tot en met 1 september.

Volgend jaar heeft het zuiden ook als eerste zomervakantie, gevolgd door noord en midden.

Drukte op de weg

Het begin van de vakantie kan leiden tot veel drukte op de wegen. Zo verwacht de ANWB veel hinder op de snelwegen in België, Frankrijk en Duitsland richting het zuiden. "In Duitsland hebben we ook voetbalsupporters, en dat zorgt voor nog meer drukte", aldus woordvoerder van de ANWB Heleen de Geest tegen Hart van Nederland.

Hart van Nederland/ANP