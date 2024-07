Opnieuw kletsnatte maand achter de rug, gemiddelde temperatuur iets lager

De maand juli was dit jaar opnieuw een bijzonder natte maand in Nederland. Weeronline meldt dat er gemiddeld 109 millimeter regen viel, terwijl er normaal gesproken 79 millimeter valt.

Vooral Enschede werd hard getroffen met maar liefst 209 millimeter regen. Ook in het noorden van Limburg, Drenthe en Friesland viel er aanzienlijk meer regen dan gebruikelijk, met meer dan 150 millimeter.

Code oranje

Op 9 juli gaf het KNMI code oranje af vanwege hevige onweersbuien. Vooral in Limburg zorgde dit voor problemen.

Op 21 juli stond een deel van de A1 in Twente onder water, wat leidde tot veel vertragingen op de weg. Die dag werden meer dan 250 brandweerlieden ingezet om de wateroverlast te bestrijden.

Temperatuur iets onder gemiddelde

De temperaturen in juli waren opnieuw wisselvallig. De gemiddelde temperatuur was 18,1 graden, iets lager dan het normale gemiddelde van 18,3 graden. De maand begon koel, maar warmde in de tweede week op tot 28,2 graden in De Bilt. In Ell, Limburg, werd het op 9 juli zelfs tropisch warm met 32,2 graden.

Op 12 juli daalden de temperaturen weer tot een frisse 15,4 graden, waarna ze opnieuw opliepen tot zomerse waarden. De hitte dwong de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse om de laatste etappe met 10 kilometer in te korten. Op 20 juli werd het opnieuw tropisch met 30 graden in De Bilt.

Gemiddeld gezien over de afgelopen dertig jaar werd het tussen de 18 en 18,5 graden in juli.

ANP