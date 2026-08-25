Droogte in Nederland neemt af door regen, maar herstel duurt lang

De droogte in Nederland is door de regen van de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor nemen de effecten zoals verzilting op een aantal plaatsen af en kunnen enkele maatregelen geleidelijk worden afgebouwd, staat in de wekelijkse droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Het herstel van de waterstand kan wel nog weken tot maanden duren. De gevallen neerslag brengt vooral verlichting in Zeeland en de hoger gelegen delen van het land. Verzilting neemt in de kustregio's af, maar alertheid blijft geboden, omdat het risico hierop wel groot blijft. Dat komt door de nog beperkte aanvoer vanuit de rivieren in combinatie met wind vanaf zee. Ook verzilting in het IJsselmeergebied blijft volgens Rijkswaterstaat een aandachtspunt.

De droogte zorgt voor grote problemen bij amateurvoetbalclubs. Bij SNC '14 in Noorbeek zijn de grasvelden zo dor en hard dat er niet meer op getraind kan worden. Dat zie je in de video bovenaan.

Regen biedt verlichting, maar droogte houdt aan

De neerslag zorgt er ook voor dat maatregelen waar mogelijk afgebouwd kunnen worden. Wel blijft het verbod op oppompen van oppervlaktewater en grondwater op veel plaatsen voorlopig nog van kracht.

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Vanaf donderdag worden opnieuw buien verwacht en op de langere termijn lijkt het iets natter te worden dan normaal. De afvoer van water in de Rijn en Maas zal enigszins stijgen, net als de waterstanden in de kleinere rivieren en beken. De grondwaterstanden blijven voorlopig zeer laag. Daarvoor is langdurig een bovengemiddelde hoeveelheid neerslag in de stroomgebieden nodig. "De effecten van de droogte zullen daarom niet op korte termijn verdwijnen."

Risico op natuurbranden op laagste niveau

In het merendeel van het land is het risico op natuurbranden weer op het laagste niveau. In 5 van de 25 veiligheidsregio's geldt nog fase 2, een groter risico op natuurbrand door een lange periode van droogte. Dat is het geval in Groningen, Friesland, Drenthe, Haaglanden en Hollands Midden.