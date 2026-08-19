Droogte verandert voetbalvelden in 'woestijnvlakte', clubs kunnen niet meer trainen

De aanhoudende droogte zorgt voor grote problemen bij amateurvoetbalclubs. Bij SNC '14 in Noorbeek zijn de grasvelden zo dor en hard dat er niet meer op getraind kan worden. Volgens voorzitter Jean Demollin lijken de velden inmiddels op een "woestijnvlakte".

SNC '14 moet iedere week bij andere verenigingen aankloppen om te kunnen trainen. Dat raakt volgens Demollin ook het clubgevoel. Spelers trainen elders en gaan daarna meteen naar huis. "Je mist de saamhorigheid."

Droogte raakt clubs door heel Nederland

Ook elders in Nederland kampen voetbalclubs met uitgedroogde velden. In verschillende regio's gelden inmiddels sproei- of beregeningsverboden vanwege het aanhoudende watertekort.