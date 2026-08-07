Het gras is groener in regio Zwolle, ondanks de droogte: hoe kan dat?

Droogte, droogte en nog eens droogte. Het komt iedereen zo ondertussen de neus uit. Maar waar het nog helemaal niet speelt, is in de regio Zwolle. Door de gunstige ligging geldt er nog geen sproeiverbod, dus landerijen liggen er nog mooi bij. En dat geldt ook voor de racebaan van motorclub AMBC in Staphorst: een prachtige groene baan. Maar... dat gaat niet heel lang meer zo zijn.

"Hij ligt er inderdaad mooi bij", jubelt baanmanager Peter de Witte. Aan het einde van de vrijdagmiddag gaan namelijk de grootschalige grasbaanraces van start, waarbij een mooie groene baan natuurlijk voor extra feestelijkheid zorgt. Een stuk grasveld dat helemaal dor is, is natuurlijk geen gezicht. "Maar we denken hier in oplossingen, niet in problemen", zegt Peter vastberaden.

Baan aan gort

De grasmeester telt zijn zegeningen. Hij kan met de gierwagen en andere middelen het gras mooi groen laten worden. Dat het er in andere delen van het land veel slechter aan toegaat, weet hij wel, maar dat gaat ook weer snel aan hem voorbij. "Ik hoor er zeker over, maar dan denk ik tien minuten later: was het nou in Groningen of in Limburg?"

Maar heel lang blijft de baan niet zo mooi groen. Niet omdat er nu enorme droogte aankomt, maar vanwege al het motorgeweld dat gaat plaatsvinden. Peter waarschuwt de naderende cameraploeg van Hart van Nederland: "Je moet er voor half vijf zijn, want dan beginnen de trainingen en gaat de baan kapot!"